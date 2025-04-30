TotalEnergies увязала возвращение в Россию с условиями мирного соглашения с Украиной

Возвращение французской компании TotalEnergies в Россию будет зависеть от условий мирного соглашения между Россией и Украиной.

Возвращение французской компании TotalEnergies в Россию будет зависеть от условий мирного соглашения между Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава компании Патрик Пуяннэ на телеконференции, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что на данный момент преждевременно делать какие-либо прогнлзы с геополитической точки зрения.

Пуяннэ подчеркнул, что в России у компании остается "якорный" долгосрочный проект - "Ямал СПГ", где компания владеет 20% завода по сжижению природного газа.

Он также скептически высказался в отношении возможности возвращения трубопроводного российского газа в в Европу.

Ранее TotalEnergies владела в России 20% в строящемся проекте "Арктик СПГ 2", который попал под прямые санкции США. Компания списала свое участие и не принимает участия в управлении.