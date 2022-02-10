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TotalEnergies увеличила квартальную чистую прибыль более чем в шесть раз

TotalEnergies увеличила квартальную чистую прибыль более чем в шесть раз Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE (ранее Total) в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль более чем в 6 раз, до 5,84 млрд долларов США на фоне роста цен на энергоносители.
Энергетика
10 февраля 2022 г. 14:45
TotalEnergies увеличила квартальную чистую прибыль более чем в шесть раз

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE (ранее Total) в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль более чем в 6 раз, до 5,84 млрд долларов США на фоне роста цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в октябре-декабре 2020 года показатель составил 891 млн долларов.

Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов, покупки или продажи активов) составила 6,83 млрд, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 6,07 млрд долларов.

Выручка повысилась до 55,298 млрд с 32,345 млрд долларов годом ранее.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале составила 2,85 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,84 млн баррелей годом ранее. Всего в 2021 году показатель снизился на 2%, до 2,819 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В текущем году компания планирует увеличить добычу до уровня 2020 года.

TotalEnergies сохранила размер квартальных дивидендных выплат на уровне 0,66 евро на акцию. Годовые дивиденды составят 2,64 евро на акцию.

Компания также сообщила, что намеревается увеличить квартальные дивиденды на 5% в текущем году и направить 2 млрд долларов на программу обратного выкупа акций в первом полугодии.

Котировки акций TotalEnergies в ходе торгов в четверг снижаются на 0,6%. Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась в 1,5 раза.

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Версия на английском языке TotalEnergies posts tangible increase in its Q4 net profit

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