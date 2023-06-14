TotalEnergies стала участником СПГ-проекта в Техасе совместно с NextDecade и GIP

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies подписала соглашение об участии в строительстве завода по сжижению природного газа в Техасе с американской NextDecade Corp., являющейся оператором проекта.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies подписала соглашение об участии в строительстве завода по сжижению природного газа в Техасе с американской NextDecade Corp., являющейся оператором проекта.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" по ссылкой на сообщение NextDecade.

В соответствии с соглашением, TotalEnergies получит 16,7% в первой фазе Rio Grande LNG (RGLNG), предусматривающей возведение трех линий по сжижению газа общей пропускной способностью 17,5 млн тонн в год.

Она сможет ежегодно приобретать 5,4 млн СПГ, производимых предприятием, в течение 20 лет. Это позволит TotalEnergies увеличить американские экспортные мощности более чем до 15 млн тонн СПГ в год.

Условия соглашения также предусматривают приобретение французской компанией 17,5% акций NextDecade за 219 млн долларов. Покупка будет осуществлена за три транша, причем 13 июня TotalEnergies уже купила 5,06% акций NextDecade за 40 млн долларов в качестве первого транша.

Кроме того, подписанное соглашение дает TotalEnergies право участвовать в последующих фазах RGLNG, а также в проекте по улавливанию и хранению углерода, который NextDecade планирует реализовать с целью сокращения выбросов строящегося завода.

Окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту, как ожидается, будет принято в ближайшие недели, а его запуск запланирован на 2027 год, отмечается в пресс-релизе. Все необходимые разрешения от Федеральной комиссии по регулированию в сфере энергетики получены.

Помимо TotalEnergies и NextDecade участником RGLNG является инвестфонд Global Infrastructure Partners (GIP), которому принадлежит контрольная доля в проекте.

Акции TotalEnergies прибавляют в цене 0,1% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,6%.