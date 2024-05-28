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TotalEnergies совместно с несколькими компаниями поставит водород из Туниса в Европу

TotalEnergies совместно с несколькими компаниями поставит водород из Туниса в Европу Совместное предприятие французской TotalEnergies и люксембургской EREN Groupe, TE H2, и австрийская энергетическая компания Verbund подписали меморандум с правительством Туниса о реализации проекта по производству экологически чистого водорода под названи
Энергетика
28 мая 2024 г. 16:07
TotalEnergies совместно с несколькими компаниями поставит водород из Туниса в Европу

Совместное предприятие французской TotalEnergies и люксембургской EREN Groupe, TE H2, и австрийская энергетическая компания Verbund подписали меморандум с правительством Туниса о реализации проекта по производству экологически чистого водорода под названием H2 Notos.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на совместное заявление.

Предполагается, что водород с месторождения на юге Туниса будет экспортироваться в страны Центральной Европы.

На начальном этапе проекта стороны соглашения планируют производить 200 тыс. тонн экологически чистого водорода в год с возможностью увеличения производства до 1 млн тонн. Поставлять его в Европу TE H2 и Verbund намерены по трубам SoutH2 Corridor - строящегося водородного трубопровода, который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году. Он соединит Северную Африку с Италией, Австрией и Германией.

Согласно проекту, протяженность SoutH2 Corridor должна составить 3 300 км. На 70% он будет состоять из перепрофилированной инфраструктуры газопроводов, а на некоторых участках будут проложены новые трубы.

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