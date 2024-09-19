TotalEnergies продлила соглашение с CNOOC на поставку СПГ в Китай до 2034 года

Французская TotalEnergies продлила соглашение о поставках 1,25 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с китайской CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) на пять лет, до 2034 года.

Французская TotalEnergies продлила соглашение о поставках 1,25 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с китайской CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) на пять лет, до 2034 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз французской компании.

Поставки будут осуществляться непосредственно в КНР.

Компания отмечает, что этим соглашением TotalEnergies "укрепляет свои долгосрочные позиции" на растущем китайском рынке.

"В Китае природный газ служит важнейшим переходным энергоносителем, смягчая непостоянство возобновляемых источников энергии и сокращая выбросы при использовании в качестве замены угля в производстве электроэнергии. Мы рады укрепить наши связи с CNOOC, ключевым партнером компании в крупнейшей в мире стране-импортере СПГ. Это соглашение позволяет нам продолжать обеспечивать долгосрочные продажи в Азии и снизить нашу зависимость от спотовых рыночных цен на газ», - сказал старший вице-президент по СПГ в TotalEnergies Грегори Жоффруа.

TotalEnergies является является третьим по величине игроком на рынке СПГ в мире с глобальным портфелем в 44 млн тонн в 2023 году.

CNOOC - производитель нефти и газа на шельфе в Китае.