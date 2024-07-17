TotalEnergies продает долю в СП в Нигерии Chappal Energies за 860 млн долларов

Французская энергетическая компания TotalEnergies продает Chappal Energies свою долю в 10% в совместном предприятии в Нигерии за 860 млн долларов.

Французская энергетическая компания TotalEnergies продает Chappal Energies свою долю в 10% в совместном предприятии в Нигерии за 860 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из пресс-релиза TotalEnergies.

"TotalEnergies сообщает, что ее дочерняя компания TotalEnergies EP Nigeria подписала соглашение купли-продажи с Chappal Energies о продаже своей доли в 10% в лицензиях SPDC JV в Нигерии… Сумма заключенной сделки составила 860 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Для завершения сделки требуется соблюдение определенных условий, в том числе получение одобрения соответствующих регулирующих органов.

В соответствии с условиями договора, "дочка" TotalEnergies продаст свою долю в SPDC JV, а также все свои права и обязательства в 15 лицензиях компании, по которым преимущественно добывается нефть. В прошлом году уровень добычи по этим лицензиям составил 14 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания также передаст долю участия в трех других лицензиях, по которым в основном добывается газ.

SPDC JV является совместным предприятием с участием нигерийской государственной компании NNPC (владеет долей 55%), Shell Petroleum Development Company of Nigeria (30%, является оператором), TotalEnergies EP Nigeria (10%) и Nigerian Agip Oil Company (5%). Совместное предприятие владеет 18 лицензиями в дельте реки Нигер.