TotalEnergies приступает к разработке месторождения "Абшерон" с инновационной подводной концепцией

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приступает ко второй фазе разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря с инновационной подводной концепцией.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приступает ко второй фазе разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря с инновационной подводной концепцией.

Как передает Report, об этом заявил председатель "TotalEnergies Azerbaijan" Эммануэль де Гийебон в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

По его словам, компания переходит ко второй фазе освоения месторождения "Абшерон" с новой технологической концепцией, требующей нестандартных инженерных решений.

"Мы реализуем подводную разработку с бурением еще трех-четырёх скважин и строительством 140-километрового трубопровода до Сангачала. Там, рядом с терминалом, будет построен новый завод. Основой проекта станет многофазный трубопровод, в котором газ и конденсат транспортируются вместе. Это позволяет использовать трубу с пониженной теплоизоляцией, что позволило нам практически вдвое сократить затраты на строительство трубопровода", - отметил он.

При этом, по словам Э. Гийебона, выбранное техническое решение сопряжено с рядом технологических рисков: "Использование трубы с низкой теплоизоляцией увеличивает вероятность образования восковых отложений и гидратов, особенно при такой протяженности обратной линии. Чтобы справиться с этими рисками, мы разработали инновационные технологические решения и сложные модели для прогнозирования и предотвращения подобных явлений. Это стало ключевым элементом экономической и технической реализуемости проекта", - подчеркнул представитель TotalEnergies.

Месторождение "Абшерон", расположенное примерно в 100 км к юго-востоку от Баку в азербайджанском секторе Каспийского моря, эксплуатируется JOCAP - совместной операционной компанией Absheron Petroleum. Первый газ с "Абшерона" был получен в начале июля 2023 года.

В августе 2023 года компания ADN OC подписала соглашение с SOCAR и TotalEnergies о приобретении в целом 30% доли участия в месторождении "Абшерон". Доля французской компании и SOCAR в проекте составляет по 35%.