TotalEnergies поставила первую партию СПГ на новый терминал в индийской Дхарме

TotalEnergies совершила первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) на новый терминал в Индии, начало коммерческой эксплуатации которого планируется на конец мая.

TotalEnergies совершила первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) на новый терминал в Индии, начало коммерческой эксплуатации которого планируется на конец мая.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Мы рады завершить первую поставку СПГ на новый терминал в Дхамре, разработанный в партнерстве с Adani, с грузом из Катара", - приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента по СПГ в компании Тома Мориса.

Мощность регазификации терминала СПГ в Дхамре составляет 5 млн метрических тонн СПГ в год, что увеличивает более чем на 10% общую регазификационную мощность Индии. Терминал управляется Adani Total Private Limited, совместным предприятием Adani и TotalEnergies с равными долями участия.