О нас

TotalEnergies поставила первую партию СПГ на новый терминал в индийской Дхарме

TotalEnergies поставила первую партию СПГ на новый терминал в индийской Дхарме TotalEnergies совершила первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) на новый терминал в Индии, начало коммерческой эксплуатации которого планируется на конец мая.
Энергетика
17 апреля 2023 г. 11:40
TotalEnergies поставила первую партию СПГ на новый терминал в индийской Дхарме

TotalEnergies совершила первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) на новый терминал в Индии, начало коммерческой эксплуатации которого планируется на конец мая.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Мы рады завершить первую поставку СПГ на новый терминал в Дхамре, разработанный в партнерстве с Adani, с грузом из Катара", - приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента по СПГ в компании Тома Мориса.

Мощность регазификации терминала СПГ в Дхамре составляет 5 млн метрических тонн СПГ в год, что увеличивает более чем на 10% общую регазификационную мощность Индии. Терминал управляется Adani Total Private Limited, совместным предприятием Adani и TotalEnergies с равными долями участия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi