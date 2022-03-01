TotalEnergies обеспечит топливом украинские власти

TotalEnergies мобилизуется для обеспечения топливом украинских властей и оказания помощи украинским беженцам в Европе.

Французская энергетическая компания TotalEnergies мобилизуется для обеспечения топливом украинских властей и оказания помощи украинским беженцам в Европе.

Как передает Report со ссылкой на компанию, она больше не будет инвестировать в новые проекты в России.

Как указано в заявлении компании, она поддерживает масштабы и жесткость санкций, введенных Европой против России, и будет придерживаться их независимо от последствий для ее деятельности в России.

Согласно TotalEnergies, она осуждает действия России против Украины, и отмечает, что они имеют трагические последствия для населения и угрожает Европе. Компания также выражает свою солидарность с украинским народом, который страдает от последствий. Также добавила, что солидарна с российским народом, который также будет страдать от последствий этой ситуации.

Totalenergies - глобальная мультиэнергетическая компания, которая производит и продает энергоносители: нефть и биотопливо, природный газ и экологически чистые газы, возобновляемые источники энергии и электроэнергию. Она имеет значительный бизнес в России, включая долю в российской энергетической компании "Новатек" и проекте "Ямал-СПГ".