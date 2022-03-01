О нас
Аудио новости

TotalEnergies обеспечит топливом украинские власти

TotalEnergies обеспечит топливом украинские власти TotalEnergies мобилизуется для обеспечения топливом украинских властей и оказания помощи украинским беженцам в Европе.
Энергетика
1 марта 2022 г. 14:53
TotalEnergies обеспечит топливом украинские власти

Французская энергетическая компания TotalEnergies мобилизуется для обеспечения топливом украинских властей и оказания помощи украинским беженцам в Европе.

Как передает Report со ссылкой на компанию, она больше не будет инвестировать в новые проекты в России.

Как указано в заявлении компании, она поддерживает масштабы и жесткость санкций, введенных Европой против России, и будет придерживаться их независимо от последствий для ее деятельности в России.

Согласно TotalEnergies, она осуждает действия России против Украины, и отмечает, что они имеют трагические последствия для населения и угрожает Европе. Компания также выражает свою солидарность с украинским народом, который страдает от последствий. Также добавила, что солидарна с российским народом, который также будет страдать от последствий этой ситуации.

Totalenergies - глобальная мультиэнергетическая компания, которая производит и продает энергоносители: нефть и биотопливо, природный газ и экологически чистые газы, возобновляемые источники энергии и электроэнергию. Она имеет значительный бизнес в России, включая долю в российской энергетической компании "Новатек" и проекте "Ямал-СПГ".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке TotalEnergies to provide no capital for new projects in Russia

Экслюзивные новости

ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi