TotalEnergies намерена к маю остановить свой бизнес смазочных материалов в РФ

Французская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России.

Французская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в ходе телеконференции глава компании Патрик Пуянне.

"Этот актив, смазочные материалы, например, будет остановлен до конца этого месяца", - сказал он.

TotalEnergies уважает контракт с "Новатэком" по "Ямал СПГ", будет исполнять его, пока санкции позволяют это делать, заявил Пуянне.

Ранее TotalEnergies сообщала, что полностью прекратит закупки российской нефти и нефтепродуктов не позднее конца 2022 года, а также не будет больше выделять финансирование для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2", в котором владеет 10%.