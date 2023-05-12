TotalEnergies намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном

Французская компания TotalEnergies намерена расширить существующее сотрудничество с Азербайджаном.

Французская компания TotalEnergies намерена расширить существующее сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с президентом компании по разведке и добыче Николасом Терразом.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и TotalEnergies, проведены переговоры о расширении партнерства в нефтегазовом секторе, сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.