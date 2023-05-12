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TotalEnergies намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном

TotalEnergies намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном Французская компания TotalEnergies намерена расширить существующее сотрудничество с Азербайджаном.
Энергетика
12 мая 2023 г. 11:14
TotalEnergies намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном

Французская компания TotalEnergies намерена расширить существующее сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с президентом компании по разведке и добыче Николасом Терразом.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и TotalEnergies, проведены переговоры о расширении партнерства в нефтегазовом секторе, сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

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Версия на английском языке ФотоTotalEnergies wants to expand its cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото"Total Energies” Azərbaycanla əməkdaşlığını genişləndirmək istəyir

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