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TotalEnergies начала добычу газа с месторождения "Абшерон" в Азербайджане

TotalEnergies начала добычу газа с месторождения "Абшерон" в Азербайджане Французская компания TotalEnergies в сотрудничестве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) объявила о начале добычи газа в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии.
Энергетика
10 июля 2023 г. 11:08
TotalEnergies начала добычу газа с месторождения Абшерон в Азербайджане

Французская компания TotalEnergies в сотрудничестве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) объявила о начале добычи газа в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии.

Об этом Report передает со ссылкой на сообщение французской компании.

В рамках данной фазы планируется добыть около 4 млн кубометров газа и 12 тыс. баррелей конденсата в сутки.

Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.

Первый этап разработки включает подводную добывающую скважину, которая соединена с новой платформой для приема и первичной переработки газа. Платформа, в свою очередь, связана с морской инфраструктурой на месторождении "Нефтяные Камни", принадлежащей SOCAR.

Разработка месторождения "Абшерон" обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса с конкурентоспособной технической стоимостью и низкой интенсивностью выбросов парниковых газов в соответствии со стратегией TotalEnergies, отмечает компания.

TotalEnergies и SOCAR владеют равным долями в проекте, которым управляет совместная компания JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum).

"Мы рады объявить о запуске газового месторождения "Абшерон". Этот проект соответствует стратегии компании по удовлетворению растущего спроса на газ и укрепляет наше партнерство с национальной компанией Азербайджана SOCAR", - сказал Николя Терраз, президент по разведке и добыче TotalEnergies, указано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “TotalEnergies” “Abşeron” yatağından qaz hasilatına başlayıb

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