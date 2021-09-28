TotalEnergies: Мировой спрос на нефть начнет резко снижаться после 2030 года

Мировой спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — раньше, чем ожидалось прежде. Это связано с тем, что все больше стран берет на себя обязательства по переходу на более чистые источники энергии.

Мировой спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — раньше, чем ожидалось прежде. Это связано с тем, что все больше стран берет на себя обязательства по переходу на более чистые источники энергии.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на французскую энергетическую компанию TotalEnergies SE.

Согласно прогнозу компании, «спрос на нефть выйдет на плато до 2030 года, после чего начнет резко снижаться».

В зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация, к 2050 году спрос на нефть может опуститься до 40 млн баррелей в сутки или до 64 млн баррелей в сутки, отмечают в TotalEnergies.

Природный газ продолжит играть важную роль в глобальном энергетическом переходе наряду с ядерной и гидроэнергетикой, поскольку природа возобновляемых источников энергии является неустойчивой, отмечают в TotalEnergies.

В то же время, доля возобновляемых источников в структуре мировой энергетики существенно увеличится, и к 2050 году генерация электроэнергии вырастет более чем вдвое, в значительной мере благодаря ветроэнергетике и солнечной энергетике, прогнозируют в компании.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2019 году мир потреблял 99,7 млн баррелей сырой нефти в сутки, в 2020 году — 90,9 млн баррелей в сутки. В агентстве ожидают, что в 2021 году показатель в среднем составит 96,1 млн баррелей в сутки, в 2022 году — 99,4 млн баррелей в сутки..

Эксперты ОПЕК прогнозируют, что в 2022 году мировой спрос на нефть составит в среднем 100,8 млн баррелей в сутки, что превышает допандемические уровни.