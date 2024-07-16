TotalEnergies и SSE создадут СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей

TotalEnergies и британская энергетическая компания SSE создают СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей в Великобритании и Ирландии.

TotalEnergies и британская энергетическая компания SSE создают СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей в Великобритании и Ирландии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", новая компания будет работать под брендом Source.

В соответствии с планом партнеров по СП, в следующие пять лет Source установит до 3 тыс. зарядных станций в Великобритании и Ирландии, которые будут сгруппированы в рамках 300 зарядных хабов. Они рассчитывают, что Source сможет завоевать 20%-ю долю на этих рынках.

"Зарядные станции будут расположены в лучших локациях в городах и вокруг них, - отмечается в сообщении TotalEnergies. - Они будут обеспечиваться энергией, получаемой SSE и TotalEnergies из возобновляемых источников".

Несколько зарядных хабов уже находятся в процессе создания.