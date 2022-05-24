TotalEnergies и Hanwha подписали долгосрочный контракт на поставки СПГ

TotalEnergies подписала 15-летнее соглашение с южнокорейской Hanwha Energy о поставках в ее адрес сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 600 тысяч тонн в год.

TotalEnergies подписала 15-летнее соглашение с южнокорейской Hanwha Energy о поставках в ее адрес сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 600 тысяч тонн в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении французской компании.

"Мы рады расширить наше давнее сотрудничество с компанией Hanwha… Наша компания стремится поддержать переход страны от использования угля для производства электроэнергии, как поставками СПГ, так и из возобновляемых источников энергии", — приводятся в релизе слова главы по вопросам газа и возобновляемых источников энергии TotalEnergies Стефана Мишеля .

Компания добавляет, что СПГ будет поступать начиная с 2024 года, доставляться на регазификационный терминал Tongyeong в Южной Корее, а затем использоваться для снабжения строящейся рядом с терминалом электростанции Hanwha & HDC мощностью 1 ГВт.