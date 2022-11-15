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TotalEnergies и Eni проведут разведку в водах между Израилем и Ливаном

TotalEnergies и Eni проведут разведку в водах между Израилем и Ливаном Французская TotalEnergies и итальянская Eni будут совместно проводить геологоразведочные работы в водах между Израилем и Ливаном.
Энергетика
15 ноября 2022 г. 14:11
TotalEnergies и Eni проведут разведку в водах между Израилем и Ливаном

Французская TotalEnergies и итальянская Eni будут совместно проводить геологоразведочные работы в водах между Израилем и Ливаном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении французской компании.

"TotalEnergies и ее партнер Eni подписали с государством Израиль рамочное соглашение о реализации договора о морской границе, достигнутого между Израилем и Ливаном 27 октября 2022 года…. Партнеры по блоку 9 приступят к разведке уже выявленного участка, находящегося как в блоке 9, так и в водах Израиля к югу от недавно установленной линии морской границы", - говорится в сообщении.

В Ливане TotalEnergies является оператором разведочного блока 9 и владеет долей в 60% наряду со своим партнером Eni (40%). Первоначальная лицензия на разведку в Ливане принадлежала консорциуму, состоящему из TotalEnergies, Eni и российской компании "Новатэк". В сентябре Бейрут объявил о выходе "Новатэка" из проекта, которому принадлежало 20% акций.

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Версия на английском языке TotalEnergies to launch exploration activities on Israel-Lebanon border

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