TotalEnergies и Eni проведут разведку в водах между Израилем и Ливаном

Французская TotalEnergies и итальянская Eni будут совместно проводить геологоразведочные работы в водах между Израилем и Ливаном.

Французская TotalEnergies и итальянская Eni будут совместно проводить геологоразведочные работы в водах между Израилем и Ливаном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении французской компании.

"TotalEnergies и ее партнер Eni подписали с государством Израиль рамочное соглашение о реализации договора о морской границе, достигнутого между Израилем и Ливаном 27 октября 2022 года…. Партнеры по блоку 9 приступят к разведке уже выявленного участка, находящегося как в блоке 9, так и в водах Израиля к югу от недавно установленной линии морской границы", - говорится в сообщении.

В Ливане TotalEnergies является оператором разведочного блока 9 и владеет долей в 60% наряду со своим партнером Eni (40%). Первоначальная лицензия на разведку в Ливане принадлежала консорциуму, состоящему из TotalEnergies, Eni и российской компании "Новатэк". В сентябре Бейрут объявил о выходе "Новатэка" из проекта, которому принадлежало 20% акций.