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TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения Катар объявил в воскресенье, что выбрал французскую компанию TotalEnergies в качестве первого иностранного партнера для разработки крупнейшего в мире месторождения природного газа.
Энергетика
12 июня 2022 г. 20:19
TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

Катар объявил в воскресенье, что выбрал французскую компанию TotalEnergies в качестве первого иностранного партнера для разработки крупнейшего в мире месторождения природного газа.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила газета Le Figaro.

"Я рад объявить выбор TotalEnergies как первого партнера в проекте North Field East (NFE)", - приводит издание слова катарского министра энергетики Саада бен Шарида аль-Кааби с пресс-конференции в Дохе.

Французская нефтегазовая компания, отмечается в публикации со ссылкой на главу TotalEnergies Патрика Пуйане, получит долю в 6,25% в этом проекте в рамках совместного предприятия с QatarEnergy.

По словам аль-Кааби, в ближайшем будущем также ожидается объявление соглашений с Exxon Mobil, Shell и ConocoPhillips.

Участие иностранных нефтегазовых гигантов в катарском проекте, который оценивается в более чем 28 млрд долларов США, должно составить около 25%. Как предполагается, работа по проекту увеличит производство катарского газа к 2027 году больше чем на 60%.

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