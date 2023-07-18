TotalEnergies, Aramco и SABIC переработали пиролизное масло из пластиковых отходов

Французская TotalEnergies и аравийские Aramco и SABIC впервые на Ближнем Востоке и в Северной Африке успешно переработали нефтепродукт, полученный из пластиковых отходов, в сертифицированные ISCC+ полимеры замкнутого цикла.

Французская TotalEnergies и аравийские Aramco и SABIC впервые на Ближнем Востоке и в Северной Африке успешно переработали нефтепродукт, полученный из пластиковых отходов, в сертифицированные ISCC+ полимеры замкнутого цикла.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в совместном релизе компаний.

Полученное из пластиковых отходов сырье - пиролизное масло - перерабатывалось на заводе Satorp (город Эль-Джубайль, контролируется Aramco и TotalEnergies), а затем было использовано на дочернем предприятии SABIC - Petrokemya - для производства сертифицированных полимеров замкнутого цикла.

Технология позволяет использовать сложный в переработке неотсортированный пластик. Международная сертификация экологической устойчивости и выбросов парниковых газов (ISCC+) гарантирует открытость и прослеживаемость происхождения вторичного сырья и продуктов.

SABIC и TotalEnergies являются членами-основателями некоммерческой организации Alliance to End Plastic Waste (AEPW), цель которой - использование коллективных знаний, ресурсов и опыта для решения текущих проблем управления отходами.