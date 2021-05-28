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Total сообщила о смене названия на TotalEnergies

Total сообщила о смене названия на TotalEnergies Французская нефтегазовая компания Total сообщила о переименовании в TotalEnergies.
Энергетика
28 мая 2021 г. 17:42
Total сообщила о смене названия на TotalEnergies

Французская нефтегазовая компания Total сообщила о переименовании в TotalEnergies.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении нефтегазового гиганта, опубликованном в пятницу на его сайте.

"Сегодня на очередном и внеочередном собраниях акционеры почти единогласно одобрили решение об изменении названия компании с Total на TotalEnergies, тем самым закрепив ее стратегическое преобразование в широкомасштабную энергетическую корпорацию", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что одновременно со сменой наименования TotalEnergies утвердила и новый логотип.

Решение было принято в рамках плана трансформации компании, который предполагает снижение выбросов парниковых газов. Он подразумевает, что в текущем десятилетии увеличение производства энергии будет основываться на сжиженном природном газе (СПГ) и возобновляемых источниках энергии, а также электричестве. В то же время доля нефтепродуктов снизится с 55% до 30% от продаж.

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