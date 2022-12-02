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Total сократит инвестиции в Северном море из-за налога на сверхприбыль в Британии

Total сократит инвестиции в Северном море из-за налога на сверхприбыль в Британии Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в 2023 году сократит инвестиции в проекты в Северном море на 25% из-за недавно повышенного налога на сверхприбыль в Великобритании.
Энергетика
2 декабря 2022 г. 16:36
Total сократит инвестиции в Северном море из-за налога на сверхприбыль в Британии

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в 2023 году сократит инвестиции в проекты в Северном море на 25% из-за недавно повышенного налога на сверхприбыль в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью изданию Energy Voice глава британского подразделения TotalEnergies Жан-Люк Гизью.

Ранее компания планировала в следующем году инвестировать в такие проекты 400 млн фунтов стерлингов (490 млн долларов), то есть они снизятся на 100 млн фунтов.

В ноябре Великобритания приняла решение повысить налоги на сверхприбыль нефтегазовых компаний с 25% до 35%. В соответствии с этими правилами компании смогут вычесть из суммы, облагаемой налогами, только некоторые инвестиции, в том числе в новые нефтегазовые проекты и в некоторые проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов. Гизью также отметил, что в законе о сверхприбыли нет механизма, который реагировал бы на снижение цен на энергоносители, при том что эти цены очень нестабильны.

По оценкам аналитиков, после повышения общие налоги для нефтегазовых компаний в Великобритании достигают 75%, это один из самых высоких уровней в мире. Ранее энергетические компании Shell и Equinor также заявили, что им придется пересмотреть свои инвестиционные планы из-за повышения налога.

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