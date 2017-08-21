Total приобретет Maersk Oil за 7,45 млрд долларов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Датская Moeller-Maersk A/S заключила соглашение с французской нефтегазовой Total о продаже за 7,45 млрд долларов своего нефтегазового бизнеса - Maersk Oil.

Как передает Report, об этом сообщает сама датская компания.

Moeller-Maersk получит 97,5 млн акций (3,76%) Total, оцениваемых в 4,95 млрд долларов. Кроме того, французская компания примет на себя долговые обязательства в размере 2,5 млрд долларов, которые Moeller-Maersk передаст в Maersk Oil, и погасит их в ходе сделки, либо сразу после ее закрытия.

Предполагается, что сделка будет закрыта в течение первого квартала 2018 года после получения разрешений от соответствующих госорганов Дании.

Отметим, что добыча Maersk Oil в 2016 году оценивалась в 313 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добывающие активы сосредоточены в Дании, Великобритании, Норвегии, Казахстане, Мексиканском заливе и Алжире. В то же время компания ведет геологоразведку в странах Африки, Южной Америки и на Ближнем Востоке.