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Total официально покинула Американский институт нефти

Total официально покинула Американский институт нефти Ранее Total, а также BP и Royal Dutch Shell вышли из другой американской отраслевой ассоциации — American Fuel & Petrochemical Manufacturers
Энергетика
16 января 2021 г. 16:06
Total официально покинула Американский институт нефти

Французская компания Total объявила о выходе из числа членов Американского института нефти (API). За этим решением стоят расхождения во взглядах с институтом по целому ряду вопросов.

Как передает Report, об этом сообщает angi.

В Total заявляют, что компания сохраняет членство только в тех ассоциациях, чьи цели и задачи в сфере борьбы с изменением климата совпадают с ее целями и задачами. Однако ежегодный анализ позиций Total и API по проблеме изменения климата показал, что они «совпадают лишь частично». Так, Total не устраивает позиция API по регулированию метановых выбросов, по субсидированию транспортных средств с электрическими двигателями и принципу выплат за выбросы углерода. Кроме того, отмечают в Total, «на последних выборах API поддержала кандидатов, которые выступают против участия США в Парижском соглашении».

Total стала первой из крупных нефтяных компаний, которая вышла из состава API, уточняет «Коммерсантъ». Ранее Total, а также BP и Royal Dutch Shell вышли из другой американской отраслевой ассоциации — American Fuel & Petrochemical Manufacturers — и тоже из-за расхождения взглядов на вопросы борьбы с изменением климата.

Напомним, что в сентябре 2020 года Total заявила, что инвестирует более 500 млн евро (583 млн долларов США) в преобразование своего НПЗ Grandpuits во Франции в платформу с нулевым использованием сырой нефти для производства биотоплива и биопластиков.

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Версия на азербайджанском языке “Total” APİ üzvlüyündən çıxdı

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