Total ожидает роста цены на нефть

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут вырасти до 80 долларов/баррель в среднесрочной перспективе. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель французского энергетического концерна Total, директор по разведке и добыче Арно Бейак.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем повышения цены на нефть до уровня 80 долларов за баррель. Нынешняя стоимость с нашей точки зрения слишком низкая", - завил он.

При этом Брейак не стал делать прогнозов относительно того, как будет развиваться динамика цен в краткосрочной перспективе.

"Неизвестно, как низко еще может упасть стоимость нефти. Мы не знаем, сохранятся ли низкие цены на углеводородное сырье еще на несколько месяцев или на более долгий срок", - сказал представитель Total.

Брейак также заявил, что нынешняя динамика цен не заставила французское предприятие заморозить или вообще отказаться от какого-либо крупного проекта.

"Мы остаемся на своем пути, замедляем инвестиции в имеющиеся нефтяные месторождения или в инфраструктуру. Крупные проекты не затронуты", - заявил он.