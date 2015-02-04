 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Total ожидает роста цены на нефть

    Нынешняя стоимость с нашей точки зрения слишком низкая, директор концерна по разведке и добыче

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут вырасти до 80 долларов/баррель в среднесрочной перспективе. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель французского энергетического концерна Total, директор по разведке и добыче Арно Бейак.

    "В среднесрочной перспективе мы ожидаем повышения цены на нефть до уровня 80 долларов за баррель. Нынешняя стоимость с нашей точки зрения слишком низкая", - завил он.

    При этом Брейак не стал делать прогнозов относительно того, как будет развиваться динамика цен в краткосрочной перспективе.

    "Неизвестно, как низко еще может упасть стоимость нефти. Мы не знаем, сохранятся ли низкие цены на углеводородное сырье еще на несколько месяцев или на более долгий срок", - сказал представитель Total.

    Брейак также заявил, что нынешняя динамика цен не заставила французское предприятие заморозить или вообще отказаться от какого-либо крупного проекта.

    "Мы остаемся на своем пути, замедляем инвестиции в имеющиеся нефтяные месторождения или в инфраструктуру. Крупные проекты не затронуты", - заявил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi