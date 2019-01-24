Total намерена стать оператором будущего СПГ-терминала в Мурманске

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Total хочет стать оператором будущего СПГ-терминала "Новатэка" в Мурманске.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Всемирного экономического форума.

"Как таковые партнеры не нужны, но мы кого-то как оператора будем привлекать точно. Может быть, Total, как постоянный наш партнер, они тоже хотят. Если желание не пропадет - мы согласимся, чтобы он вошел в долю, и была вся цепочка прозрачная", - сказал Михельсон.

"Новатэк" планирует строительство комплекса перевалки и хранения СПГ в бухте Ура в Мурманской области. Объем перевалки может составить 20 миллионов тонн в год. Капитальные затраты в проект оцениваются в 108 миллиардов рублей, из них частные — в 69,5 миллиарда рублей, бюджетные — 38,5 миллиарда.