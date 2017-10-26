Total может участвовать в разработке новых месторождений в Азербайджане

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию группы компаний Total во главе с вице-президентом по Южной Европе и Каспийскому региону Бернардом Клементом.

Как сообщили Report в министерстве, министр высоко оценил роль Total в реализации газового потенциала Азербайджана, отметив, что крупные запасы месторождения "Абшерон" в будущем обеспечат удовлетворение внутреннего спроса, а также помогут в достижении стратегических целей по экспорту.

П.Шахбазов подчеркнул, что создание и диверсификация транспортной инфраструктуры являются важными факторами в разработке газовых месторождений, привлечении инвестиций в эту сферу. Министр выразил надежду, что добыча газа на месторождении "Абшерон" начнется в намеченное время.

Бернард Клемент дал подробную информацию о программе разработки месторождения, разведочно-буровых работах на первом этапе, объемах добычи газа и конденсата. Он также рассказал о предстоящих на втором этапе мерах, который будет охватывать 2020-2023 годы. По его словам, на этом этапе планируется добыть 5 млрд кубометров газа.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможном участии Total в разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек".