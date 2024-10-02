Total и Apache инвестируют 10 млрд долларов в добычу нефти в Суринаме

Французская энергетическая компания TotalEnergies и американская Apache Corp. планируют инвестировать 10 млрд долларов в добычу нефти у берегов Суринама.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-релиз TotalEnergies.
Добыча на проекте GranMorgu может начаться в середине 2028 года и составить около 220 тысяч баррелей в сутки, заявил гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне.
В проекте также будет участвовать местная госкорпорация Staatsolie с долей в 20%.
Запасы на офшорном месторождении, примыкающем к разрабатываемому ExxonMobil проекту в водах соседней Гайаны, оцениваются более чем в 750 млн баррелей.
Staatsolie планирует выпустить облигации в 2025 году для финансирования своего участия в проекте.
Компания уже нашла средства на первоначальный платеж в размере 175 млн долларов.