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Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа

Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа Новое открытие сделано на скважине Keskesi East-1 в Блоке 58 у побережья Суринама
Энергетика
14 января 2021 г. 13:53
Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа

Французская нефтегазовая компания Total и Apache Corporation обнаружили новые запасы нефти и газа у побережья Суринама.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе французской компании.

"Total и Apache Corporation (оператор) сделали новое крупное открытие нефти и газа на скважине Keskesi East-1 в Блоке 58 у побережья Суринама", — говорится в сообщении.

Отмечается, что скважина была пробурена на глубине воды около 725 метров и в ней было обнаружено в общей сложности 63 метра чистой залежи углеводородов. Это открытие является четвертым в данном регионе. Ранее залежи были обнаружены на скважинах Maka Central, Sapakara West и Kwaskwasi.

"Мы рады объявить об этом новом открытии, которое подтверждает абсолютный успех этой первой разведочной кампании и увеличивает доказанную ресурсную базу", — приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента Total по разведке Кевина Маклалана (Kevin McLachlan).

Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.

Apache Corporation — нефтегазовая компания, основанная в 1954 году, со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Деятельность корпорации помимо США сосредоточена в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.

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Версия на английском языке Total and Apache make fourth discovery offshore Suriname

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