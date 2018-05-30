Total дали два месяца на получение разрешения от США на деятельность в Иране

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Французская нефтяная компания Total в течение двух месяцев может попытаться получить специальное разрешение от американских властей на продолжение работы в Иране, который находится под санкциями США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

У Total есть 60 дней для переговоров с США. Правительство Франции также в течение этих 60 дней может провести переговоры с властями США о том, чтобы Total осталась в Иране", - приводит слова Зангане агентство Shana.

По его словам, в случае ухода французской компании из Ирана ее место в разработке проекта "Южный Парс 11" займет китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля 2017 года подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.

Ранее в середине мая Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране до 4 ноября из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей.