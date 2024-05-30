Toshiba, Rockfin и EthosEnergy будут сотрудничать по проекту первой АЭС в Польше

Японская компания Toshiba и польские Rockfin и EthosEnergy намерены сотрудничать в реализации проекта первой АЭС в Польше.

Японская компания Toshiba и польские Rockfin и EthosEnergy намерены сотрудничать в реализации проекта первой АЭС в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе японской корпорации.

Согласно заявлению, Toshiba имеет опыт и передовые технологии в области ядерной энергетики, в том числе в сфере строительства и технического обслуживания станций. Rockfin является производителем вспомогательного оборудования для паровых турбин и генераторов, а EthosEnergy - поставщиком услуг в сфере технического обслуживания.

Стороны, как отмечается, намерены изучить возможность сотрудничества в вопросах поставок оборудования и предоставления услуг по техническому обслуживанию первой польской АЭС.

В ноябре 2022 года правительство Польши утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции. Планируется запуск трех реакторов на побережье Балтийского моря в Поморском воеводстве. Строительство будет стоить порядка 20 млрд долларов.

Власти Польши намерены в течение 20 лет построить шесть атомных энергоблоков. С 2033 года планируется начать запуск энергоблоков мощностью 1-1,6 ГВт каждые два-три года, чтобы генерировать от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.