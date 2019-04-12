Покупатель СПГ-бизнеса Toshiba отказался от сделки

Китайская ENN Ecological Holdings, которая планировала купить бизнес по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США Toshiba Corporation, отменила сделку.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-релиз японской компании.

«Совет директоров ENN Ecological решил прекратить действие соглашения по переводу компании всех акций Toshiba America LNG Corporation, подразделения компании Toshiba, ориентированного на бизнес СПГ в США»,— сказано в сообщении.

Китайская компания объяснила отмену сделки тем, что она не была завершена до конца марта, как это планировалось. Более того, невозможно выполнить необходимые условия для ее завершения в короткий срок.

На фоне этого сообщения акции Toshiba подешевели на бирже в Токио на 3,26%.