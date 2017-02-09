SOCAR обеспечил топливом атомную электростанцию в Украине

Киев. 9 февраля. REPORT.AZ/ Впервые в истории деятельности группы компаний SOCAR в Украине Торговый дом "SOCAR" осуществил поставку топлива на Запорожскую атомную электростанцию в город Энергодар. Как сообщает украинское бюро Report, соответствующий тендер на открытых торгах компания выиграла в январе 2017 года.

В рамках контракта, который был подписан 23 января, была предусмотрена поставка дизельного топлива в объеме 113 тонн, которые уже 25 и 26 января были доставлены бензовозами SOCAR до электростанции.