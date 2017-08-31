Торговый дом SOCAR Ukraine в этом месяце осуществил покупки газа у польской компании

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В августе компания PKN Orlen (Polski Koncern Naftowy Orlen) начала поставлять в Украину природный газ. Торговый дом SOCAR Ukraine стал единственным покупателем ресурса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Enkorr со ссылкой на консалтинговую группу A-95.

Газ поступает через газоизмерительную станцию «Германовичи» на польской границе. Согласно сообщению, в первой половине августа PKN Orlen поставила в Украину до 6 млн кубометров газа.

Отметим, что SOCAR Ukraine начала поставки природного газа в Украину в конце марта 2017 года. Поставки осуществляются через границы Польши, Венгрии и Румынии. В прошлом месяце Report в компании заявили, что Торговый дом SOCAR Ukraine увеличил объемы поставок газа на Украину с 4,5 млн в марте до 50 млн кубометров в июне.

SOCAR Ukraine планирует увеличить объем поставок до 100 млн кубометров в месяц и войти в тройку основных импортеров газа в Украину.

PKN Orlen является одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Центральной Европы. Компания управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Польше, тремя в Чехии и одним в Литве. PKN Orlen в целом на территории Польши, Германии, Чехии и Литвы имеет сеть АЗС из 2 679 станций. Компания также осуществляет поставки нефтепродуктов в Украину.