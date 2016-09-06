Торговая палата Греция-Азербайджан выступает за возобновление диалога по DESFA

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Если соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), ставшей победителем международного тендера на приватизацию оператора газораспределительной сети Греции – DESFA, будет аннулировано, это нанесет урон бизнес-интересам обеих стран.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом заявила Торговая палата Греция-Азербайджан.

Отмечается, что любое промедление или внесение изменений в одностороннем порядке со стороны правительства Греции, негативно повлияет на деятельность Палаты по развитию деловых связей между странами.

Палата призывает правительство Греции к диалогу с SOCAR для урегулирования проблемы с DESFA. В Палате сообщили, что завершение соглашения по DESFA положительно повлияет на привлечение у Азербайджана инвестиций в Грецию.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне. Итальянская компания Snam заинтересована в приобретении 17%-ного пакета акций.

В июле этого года министр энергетики Греции Панос Скурлетис предложил внести поправки в действующее законодательство, которые непосредственно повлияли бы на бизнес DESFA. Принятая парламентом поправка значительно снижает рыночную стоимость и будущую прибыль DESFA.

Вчера президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что нарушен ранее условленный порядок проведения тендера на приватизацию DESFA и SOCAR ждет от правительства Греции объяснений.

"Согласно измененным правилам, стоимость DESFA снижается вдвое. Если доходность снижена, то и стоимость компании не должна быть прежней. Сейчас ведутся переговоры с правительством Греции", - отметил президент SOCAR.

Коснувшись вопроса отказа SOCAR от DESFA, Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR победил в тендере и не собирается отказываться: "Мы будем отстаивать свои права до конца", - добавил он.