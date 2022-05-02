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Торги газом в Европе закрылись снижением до 1 045 долларов

Торги газом в Европе закрылись снижением до 1 045 долларов Цены на газ в Европе продолжают снижаться, к закрытию торгов в понедельник опустились до 1 045 долларов за тысячу кубометров, снижаясь в течение сессии почти до 1 000 долларов.
Энергетика
2 мая 2022 г. 22:55
Торги газом в Европе закрылись снижением до 1 045 долларов

Цены на газ в Европе продолжают снижаться, к закрытию торгов в понедельник опустились до 1 045 долларов США за тысячу кубометров, снижаясь в течение сессии почти до 1 000 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 052,9 доллара (−2,5% к расчётной цене пятницы - 1 079,7 доллара). Затем котировки ускорили темпы снижения, опускаясь до минимума за день - 1 009,7 доллара. К закрытию торгов цены чуть отыграли вверх, но все ещё снижались к расчетной цене пятницы на 3,2% и составили 1 045 долларов США за тысячу кубов.

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