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"Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет

"Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет Стоимость моторного топлива в Германии демонстрирует максимальный годовой прирост за последние 50 лет.
Энергетика
20 апреля 2022 г. 15:29
Топливная инфляция в Германии подскочила до максимума за 50 лет

Стоимость моторного топлива в Германии демонстрирует максимальный годовой прирост за последние 50 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).

Destatis проанализировало динамику "цен на заправках" Германии начиная с топливного кризиса на Западе, вызванного резким ростом нефтяных цен 1973-1974 годов.

"Динамика цен на энергоносители в контексте кризиса COVID-19 стала еще более ярко выраженной в результате войны России на Украине. Текущий рост цен на энергоносители можно отчасти сравнить с динамикой цен во время предыдущих кризисов. Однако анализ Destatis показывает различия… Оказалось, что годовой рост цен на моторное топливо в прошлые десятилетия никогда не был таким значительным, как в марте 2022 года", — говорится в сообщении статбюро.

Так, по данным Destatis, бензин высшего класса подорожал по итогам марта за год на 41,9%, дизельное топливо — на 62,6%, а светлый мазут вырос в цене почти в два с половиной раза. В среднем же моторное топливо подорожало за год на 47,4%.

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Версия на английском языке Fuel inflation in Germany jumps to 50-year high

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