 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Topaz примет участие в разработке месторождения "Абшерон"

    Топаз предоставит корабль TEPAbı для разработки месторождения

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Topaz Energy and Marine стала субподрядчиком по разработке газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на распространенную сегодня компанией информацию, Topaz, лидер по глубоководным операциям на море, подписал соглашение с оператором проекта - компанией Total.

    Total E & P Absheron (TEPAb), совместное предприятие SOCAR и Total, действует от имени JOCAP в проекте "Абшерон".

    В заявлении говорится, что Topaz предоставит TEPAb судно для работ по разведке и разработке месторождения "Абшерон". Ожидается, что работы продлятся более года.

    "Это важный контракт для Topaz, и мы рады, что Total и SOCAR полагаются на нас. Мы продолжим предоставлять наш безопасный сервис на месторождении "Абшерон", - сказал главный исполнительный директор Рене-Кофод Ольсен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi