Topaz примет участие в разработке месторождения "Абшерон"

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Topaz Energy and Marine стала субподрядчиком по разработке газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на распространенную сегодня компанией информацию, Topaz, лидер по глубоководным операциям на море, подписал соглашение с оператором проекта - компанией Total.

Total E & P Absheron (TEPAb), совместное предприятие SOCAR и Total, действует от имени JOCAP в проекте "Абшерон".

В заявлении говорится, что Topaz предоставит TEPAb судно для работ по разведке и разработке месторождения "Абшерон". Ожидается, что работы продлятся более года.

"Это важный контракт для Topaz, и мы рады, что Total и SOCAR полагаются на нас. Мы продолжим предоставлять наш безопасный сервис на месторождении "Абшерон", - сказал главный исполнительный директор Рене-Кофод Ольсен.