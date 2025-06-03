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Томаш Пояр: Чехия - второй по величине покупатель азербайджанской нефти

Томаш Пояр: Чехия - второй по величине покупатель азербайджанской нефти Чехия - второй по величине покупатель азербайджанской нефти
Энергетика
3 июня 2025 г. 10:50
Томаш Пояр: Чехия - второй по величине покупатель азербайджанской нефти

Чехия является вторым по величине покупателем азербайджанской нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

"В энергетической безопасности важна не только страна-источник, но и доставка до пункта назначения. Мы считаем, что в энергетической сфере не должно быть зависимости от одного источника".

Он отметил, что нефть, газ, уголь и ядерная энергия будут служить странам долгие годы: "Необходимо проделать большую работу во многих направлениях в области возобновляемой энергетики. Для Чехии энергетическая безопасность - это вопрос национальной безопасности. Поэтому мы заинтересованы в укреплении сотрудничества в этой области. Мы хотим сохранить стабильность в этой сфере, снижая нашу энергетическую зависимость".

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Версия на английском языке Czechia to start storing Azerbaijani oil in its reservoirs in two weeks
Версия на азербайджанском языке İki həftədən sonra Azərbaycan nefti Çexiya rezervuarlarında saxlanılacaq

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