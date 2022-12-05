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Токио выразило обеспокоенность решением ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению нефтедобычи

Токио выразило обеспокоенность решением ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению нефтедобычи Японское правительство считает, что решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти повышает неопределенность на рынке и закрепляет цены на высоком уровне.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 08:39
Токио выразило обеспокоенность решением ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению нефтедобычи

Японское правительство считает, что решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти повышает неопределенность на рынке и закрепляет цены на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Решение ОПЕК+ увеличивает неопределенность в системе спроса и предложения на рынке нефти и неизбежно ведет к закреплению там цен на высоком уровне, - сказал он. - Мы будем тщательно следить за ситуацией и влиянием политики ОПЕК+ на экономику Японии. При этом наша страна намерена активизировать диалог с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), другими государствами".

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