Токио к 2040 году хочет довести долю ВИЭ до 40-50%

Правительство Японии планирует к 2040 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 40-50%.

Правительство Японии планирует к 2040 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 40-50%.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo.

Особая роль в достижении этих показателей отводится использованию гибких солнечных панелей из перовскита, которые превосходят свои аналоги по эффективности преобразования энергии, долговечности и другим показателям, а также ветряным электростанциям.

На атомную энергетику к 2040 году, согласно разрабатываемому в правительстве проекту энергетического плана, должно приходиться порядка 20% в энергобалансе, а на тепловые электростанции - 30-40%. При этом отдельно доля угольной энергетики в плане, как ожидается, прописана не будет.

Согласно текущему энергоплану, к 2030 году на возобновляемую энергетику должно приходиться 36-38%, АЭС - 20-22%, на тепловые электростанции - 41%, на водород и аммиак - 1%.