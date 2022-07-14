Токаев поручил ввести дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы республики.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства - вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран", - сказал он в четверг на расширенном заседании кабинета министров.

Он отметил, что проблема несколько глубже, поскольку существуют организованные и налаженные годами схемы по вывозу казахстанских нефтепродуктов в близлежащие государства. "Поручаю правительству, агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для наших граждан", - отметил президент.