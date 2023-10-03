Токаев обсудил с главой CNPC экспорт газа в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Акорды".
В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и CNPC в нефтегазовой отрасли.
Они рассмотрели вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР.
Токаев обратил внимание собеседника на важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов, а также отметил особую значимость для Казахстана проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ.
Ранее китайская делегация во главе с Дай Хоулян встречалась с руководством фонда "Самрук-Казына". Стороны обсудили расширение производственных мощностей НПЗ и нефтепровода Казахстан-Китай, а также перспективы совместной реализации проектов в сфере геологоразведки и возобновляемой энергетики.