Токаев обсудил с главой CNPC экспорт газа в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Акорды".

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и CNPC в нефтегазовой отрасли.

Они рассмотрели вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР.

Токаев обратил внимание собеседника на важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов, а также отметил особую значимость для Казахстана проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ.

Ранее китайская делегация во главе с Дай Хоулян встречалась с руководством фонда "Самрук-Казына". Стороны обсудили расширение производственных мощностей НПЗ и нефтепровода Казахстан-Китай, а также перспективы совместной реализации проектов в сфере геологоразведки и возобновляемой энергетики.