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Токаев: Казахстан осенью проведет референдум по строительству АЭС

Токаев: Казахстан осенью проведет референдум по строительству АЭС Референдум по строительству в Казахстане атомной электростанции (АЭС) состоится осенью текущего года.
Энергетика
27 июня 2024 г. 11:29
Токаев: Казахстан осенью проведет референдум по строительству АЭС

Референдум по строительству в Казахстане атомной электростанции (АЭС) состоится осенью текущего года.

Как передает Report, об этом сегодня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.

“Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе”, - сказал он.

К.Токаев отметил, что в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики.

"Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", – сказал президент.

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в декабре 2023 года заявлял, что строительство в Казахстане первой атомной станции обойдется в 10-15 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev: "Qazaxıstanda AES-in tikintisi ilə bağlı son qərarı xalq verəcək"

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