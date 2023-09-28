Токаев: Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию

Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Как передает Report cо ccылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, который прибыл с визитом в Германию.

По его словам, с начала года по данному трубопроводу в Германию поставлено 500 тыс. тонн нефти.

"По просьбе германских друзей подтверждена готовность увеличить объемы поставок нефти и придать им долгосрочный характер", - подчеркнул он.

Ранее Россия согласовала транзит казахстанской нефти в Германию по "Дружбе" в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год.

В сообщении пресс-службы казахстанского лидера сказано о том, что Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

"В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, "зеленой энергетике" и других сферах.

Собеседники также обсудили повестку предстоящей встречи на высшем уровне в формате "Центральная Азия-Германия".