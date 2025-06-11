Токаев: Казахстан готов поставлять Словакии нефть, газ и уран

Астана заинтересована в поставках нефти, газа и урана в Словакию, видит перспективы сотрудничества в сферах энергетики и машиностроения.
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сегодня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам встречи с премьером Словакии Робертом Фицо.
"Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. Мы также видим перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма", - сказал он.
Президент добавил, что Казахстан стремится к дальнейшему расширению двусторонних отношений со Словакией: "Придаем большое значение углублению инвестиционного взаимодействия".
Токаев подчеркнул, что для этого он предложил повысить уровень казахстанско-словацкой межправкомиссии до уровня министров.