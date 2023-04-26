The Washington Post написал о газовом соглашении европейских стран с Азербайджаном

Европейские страны и Азербайджан договорились об увеличении поставок газа.

Европейские страны и Азербайджан договорились об увеличении поставок газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье известной газеты The Washington Post об Азербайджане, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

Отмечается, что операторы транспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии договорились об увеличении транспортировки природного газа из Азербайджана.

"В июле прошлого года Азербайджан и Европейская комиссия подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, на основе которого планируется удвоить поставки газа на рынок Европейского Союза к 2027 году", - отмечает The Washington Post.

"Болгария подключена к Южному газовому коридору, проекту многосегментного газопровода для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию через коннектор с Грецией. Это позволяет Болгарии поставлять 1 миллиард кубометров каспийского газа, что соответствует почти трети потребность страны, а также имеет возможность получать до 5 миллиардов кубометров газа", - пишет газета.