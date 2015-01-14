The Times ожидает снижения цен на нефть до 20 долларов за баррель

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель на фоне намерения стран Персидского залива не снижать добычу нефти и высокой добычи сланцевого топлива в США. Об этом, как сообщает Report, пишет британская газета The Times.

Таким образом, цены на нефть могут достигнуть 20-летнего минимума.

По мнению аналитиков, низкая цена на Brent отражает ослабление экономики в Европе и ожидание снятия запрета на экспорт нефти из США.