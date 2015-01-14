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    The Times ожидает снижения цен на нефть до 20 долларов за баррель

    Таким образом, цены могут достигнуть 20-летнего минимума

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель на фоне намерения стран Персидского залива не снижать добычу нефти и высокой добычи сланцевого топлива в США. Об этом, как сообщает Report, пишет британская газета The Times. 

    Таким образом, цены на нефть могут достигнуть 20-летнего минимума.

    По мнению аналитиков, низкая цена на Brent отражает ослабление экономики в Европе и ожидание снятия запрета на экспорт нефти из США.

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