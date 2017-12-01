Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Tesla подключила к энергосистеме Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею мощностью 129 МВт.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет Reuters.

Батарея может обеспечить электроэнергией 30 000 зданий. Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в марте 2017 года пообещал решить проблемы с электроэнергией в штате Южная Австралия. Он объявил, что построит батарею мощностью более 100 МВт в течение 100 дней. Срок истекал 1 декабря.

Проблемы с электроэнергией на юге Австралии возникли в сентябре 2016 года, когда на штат обрушился ураган. Кроме того, в марте 2017 года остановилась крупнейшая в стране ТЭЦ, работавшая на угле.