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    ТЭС "Азербайджан" из-за аварии перешел на использование мазута

    “Азерэнержи”: Всего 20% используемого ТЭС топлива приходится на газ

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Временные перебои в газоснабжении из-за аварии на Сангачальском газопроводе привели к необходимости использования альтернативных ресурсов в производстве электроэнергии. Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба ОАО “Азерэнержи”, ссылаясь на информацию Центрального диспетчерского управления.

    Глава пресс-службы “Азерэнержи” Яхъя Бабанлы отметил, что всего 20% используемого ТЭС топлива приходится на газ: “В связи с известным событием предприняты оперативные меры для предотвращения перебоев в подаче электроэнергии и обеспечения устойчивости. Временные перебои в газоснабжении из-за аварии на Сангачальском газопроводе привели к необходимости использования альтернативных ресурсов в производстве электроэнергии. ТЭС "Азербайджан" в процессе производства незамедлительно перешел с природного газа на мазут. Сейчас 80% электроэнергии вырабатывается на этом топливе”.

    Напомним, что 10 января в 20:45 на 1000-милиметровом магистральном газопроводе Сангачальские основные установки – Газимамед произошел пожар.

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