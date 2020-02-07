​Терминал SOCAR в Грузии увеличил перевалку грузов

Объем перевалки нефти и нефтехимической продукции на Кулевском терминале Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) (Черное море, Грузия) составил 26 млн тонн с 2008 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на терминал Black Sea.

В 2019 году через терминал перевалено 1,608 млн тонн продукции, что на 16% больше 2018 года.

Отмечено, что прирост достигнут благодаря целенаправленным мерам Управления по маркетингу и экономическим операциям SOCAR и терминала Black Seа.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Терминал сдан в эксплуатацию 16 мая 2008 года. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.