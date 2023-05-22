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Терминал для поставки газа в Европу заработает в Турции в течение года

Терминал для поставки газа в Европу заработает в Турции в течение года Терминал для транзита природного газа в страны Европы через Турцию заработает максимум в течение года.
Энергетика
22 мая 2023 г. 07:58
Терминал для поставки газа в Европу заработает в Турции в течение года

Терминал для транзита природного газа в страны Европы через Турцию заработает максимум в течение года.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр энергетики страны Фатих Донмез.

"Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции", - отметил Донмез.

По его словам, особенно важен проект для стран Южной Европы, которые не спрашивают, будет хаб или нет, а интересуются, когда он начнет работу.

Министр также сообщил, что Турция сможет поставлять в Европу около 40 млрд кубометров газа, которые являются излишками при получении около 100 млрд кубометров из-за рубежа. Анкара ведет переговоры с 15 странами, включая Азербайджан, Иран и государства Персидского залива.

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Версия на английском языке Terminal for gas supplies to Europe to start operations in Türkiye within a year
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin energetika naziri: “Avropanın qazla təminatı ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar aparırıq”

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