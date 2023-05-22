Терминал для поставки газа в Европу заработает в Турции в течение года

Терминал для транзита природного газа в страны Европы через Турцию заработает максимум в течение года.

Терминал для транзита природного газа в страны Европы через Турцию заработает максимум в течение года.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр энергетики страны Фатих Донмез.

"Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции", - отметил Донмез.

По его словам, особенно важен проект для стран Южной Европы, которые не спрашивают, будет хаб или нет, а интересуются, когда он начнет работу.

Министр также сообщил, что Турция сможет поставлять в Европу около 40 млрд кубометров газа, которые являются излишками при получении около 100 млрд кубометров из-за рубежа. Анкара ведет переговоры с 15 странами, включая Азербайджан, Иран и государства Персидского залива.